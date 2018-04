Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul japonez al apararii a confirmat sambata ca primul portavion chinez, Liaoning, participa la un exercitiu naval in premiera in Pacific, transmite Kyodo. Radarele nipone au detectat vineri dimineata lansarea mai multor avioane de pe portavionul care se indrepta spre est, insotit de alte sase…

- Presedintele chinez Xi Jinping se pregateste sa efectueze o vizita a Phenian, a declarat un oficial la curent cu dosarul pentru CNN, conform News.ro . Aceasta ar fi prima vizita in Coreea de Nord a lui Xi, de cand a preluat puterea ca sef al Partidului Comunist Chinez (PCC), in noiembrie 2012. Vizita…

- Intr-un moment in care China isi multiplica proiectele de infrastructura in strainatate, directorul general al Fondului Monetar International, Christine Lagarde, a lansat joi un avertisment cu privire la riscurile de derapaj financiar si acumulare a datoriilor pentru tarile implicate in proiecte comune…

- China, cea mai mare putere comerciala a lumii, a anuntat in 2013 o noua initiativa denumita "O centura, un drum", destinata crearii unui nou Drum al Matasii si consolidarii schimburilor comerciale intre Asia, Rusia si Europa. Însă, într-un moment în care China îşi…

- "Numai socialismul poate salva China", a declarat marti marti presedintele chinez, Xi Jinping, la cateva zile dupa realegerea sa in unanimitate de catre parlament, care i-a oferit, de asemenea, posibilitatea de a ramane in fruntea statului cat timp doreste, noteaza AFP. Intr-un discurs…

- Renunțarea la limitarea mandatelor de președinte deschide calea pentru lideri pe viața. Deși pare o demonstrație de putere absoluta, decizia poate fi semnul unei slabiciuni, Xi incercand sa evite ascensiunea unor potențiali rivali politici

- Partidul Comunist din China a inaintat astazi o propunere legislativa care prevede eliminarea din Constitutie a clauzei care stabileste ca o persoana nu poate avea mai mult de doua mandate, ceea ce este vazut drept o incercare de-a presedintelui Xi Jinping de a ramane in functie si dupa alegerile…

- China a anuntat joi ca a fost invitata sa participe la un exercitiu naval sub comandament american, in pofida tensiunilor dintre Beijing si Washington in Marea Chinei de Sud, relateaza AFP, conform agerpres.ro. 'Am primit invitatia americana', a indicat Wu Qian, purtatorul de cuvant al Ministerului…