Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan a anunțat ca liberalii iși vor asuma raspunderea in Parlament pe un pachet legislativ care cuprinde abrogarea recursului compensatoriu, prorogarea pensionarii anticipate a magistraților, dar și alte masuri in domeniul justiției. In momentul in care Guvernul iși asuma raspunderea,…

- Reprezentanta Comisiei Europene in Romania a postat duminica seara pe Facebook, dupa anunțarea rezultatelor exit-poll-urilor la al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Romania, un mesaj ironic la adresa Vioricai Dancila.

- Viorica Dancila il acuza pe presedintele Klaus Iohannis ca a generat un blocaj institutional, iar in mijlocul acestei situatiei se gandeste sa plece intr-o vizita externa. Candidata PSD la presedintie considera ca Iohannis a aruncat Romania intr-un haos total nejustificat. "Crizele lui Iohannis nu…

- ​Plecat de la ALDE, deputatul Remus Borza anunța chiar în preziua moțiunii ca 15 parlamentari, mulți dintre ei care au semnat moțiunea, i se alatura în proiectul de relansare a partidului Forța Naționala și o vor susține pe Viorica Dancila. „Forța Naționala se relanseaza în…

- "Trebuie sa o spunem foarte clar: ne aflam intr-un moment dificil in ceea ce privește desemnarea comisarului nostru european. Dupa telenovela cu banii imprumutați și cu apartamentele Rovanei Plumb, riscam sa distrugem totul. Vreau sa mai explic o data, poate ințelege și Viorica Dancila: Romania…

- In plina campanie electorala semi-oficiala, exact in momentul cand premierul Viorica Dancila iși executa vizita in Statele Unite, unul din consilierii onorifici ai acesteia a anunțat ca renunța la funcții, atat la cea de sfatuitor al primului ministru, cat și cea de președinte al PSD SUA. Oana Bulai…

- „Klaus Iohannis chiar incearca sa ne ia de fraieri pe toți? Am vazut azi unul dintre cele mai penibile discursuri ale lui Iohannis in calitate de președinte. A reușit sa vorbeasca din nou cateva minute fara sa spuna absolut nimic. Omul e ceva incredibil. Mai intai, daca in comentariile și mesajele…

- Președintele PRO Romania a șters pe jos cu premierul Viorica Dancila intr-o postare pe pagina personala de Facebook. Victor Ponta s-a infuriat dupa ce Viorica Dancila l-a amenințat ca il da in judecata, pentru o simpla ironie. Președintele PRO Romania le-a raspuns unor jurnaliști ca daca Dancila…