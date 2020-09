Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban spune ca s-a discutat și varianta inceperii școlii pe 14 septembrie, dar cursurile sa fie doar online, iar abia din 1 octombrie copiii sa fie prezenți fizic in clase, anunța Agerpres. „Sigur ca au fost discutii pe tema asta, exista puncte de vedere exprimate de specialisti, in…

- Ziarul Unirea Pregatiri pentru inceperea școlii la Teiuș: Locuri de joaca special amenajate pentru respectarea normelor de siguranța in pandemie la gradinița „Prietenia” Inceperea școlii aduce noi provocari pentru școlile din Romania, datorita masurilor de protecție si noilor protocoale specializate,…

- Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, a declarat ca va fi o crestere a numarului de infectari cu SARS-CoV-2 dupa inceperea anului scolar. Acesta a precizat ca in fiecare tara s-a intamplat acest lucru, insa problematica se va schimba, daca nu intram intr-o zona de descrestere…

- Nemulțumita de ce s-a anunțat cu privire la planul de incepere a noului an școlar, din 14 septembrie, primarul Capitalei le propune edililor de sectoare din București sa discute pe aceasta tema de interes deopotriva pentru elevi, parinți și cadre didactice. In prima faza, Gabriela Firea critica fațiș…

- In ultimele 24 de ore au fost externați 194 de pacienți cu Covid-19. Astfel, numarul persoanelor care au invins noul coronavirus se ridica la 11 241, informeaza serviciul de presa al Ministerului Sanatații, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS).

- Un bloc intreg locuit de sute de chiriași, printre care și zeci de romani a fost pus in carantina in districtul Neukolln, situat in Berlin, Germania.Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, potrivit datelor preliminare obtinute de catre Ambasada Romaniei la Berlin de la autoritatea de sanatate,…