Lia Olguța Vasilescu a scăpat de dosarul în care a fost anchetată 7 ani Lia Olguța Vasilescu a scapat de dosarul in care a fost anchetata 7 ani. In urma pronunțarii instanței, primarul Craiovei a declarat ca va cere despagubiri de zeci de mii de euro de la denuntator, banii reprezentand onorariul platit avocatilor in acesti ani. „Acest dosar a trecut prin nu mai putin de zece instante pana in acest moment. Am castigat la toate si s-a stabilit nu doar ca nu existau probe pe coruptie, ci si ca mi s-a incalcat dreptul la un proces echitabil. In primul rand, vreau sa cer onorariile avocatilor pentru aceasta perioada de sapte ani. De asemenea, voi cere plata pentru perioada… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu (PSD), a anunțat pe pagina sa de Facebook ca dosarul penal care s-a intins pe 7 ani de zile a fost definitiv inchis. Ea a adaugat ulterior, la Antena 3, ca se va indrepta in instanța impotriva denunțatorului.„Dosarul "Fațada" este inchis definitiv! Mulțumiri…

