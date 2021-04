LG iese de pe piaţa smartphone-urilor Dupa ce, luni la rand, oficialii companiei au negat zvonurile despre o iesire iminenta de pe piata smartphone-urilor, LG confirma acum ca renunta sa mai concureze pe extrem de agitata piata a telefoanelor inteligente. In functie de regiune si de ritmul vanzarilor, smartphone-urile LG care sunt acum pe piata vor mai ramane disponibile pentru achizitie, daca utilizatorii chiar doresc sa cumpere telefoane despre al caror suport nu se stie cum va continua. Nu au fost anuntate disponibilizari. In schimb, cei de la LG spun ca deciziile privind forta de munca vor fi luate local, in fiecare regiune, in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

