Lewis Hamilton, septuplul campion britanic de Formula 1 a fost investit cu titlul de Cavaler al Casei Regale britanice

- Finalul sezon al „Marelui Circ” inregistreaza un „circ” de proportii, victoria lui Max Verstappen fiind aprig contestata de echipa lui Lewis Hamilton. Mercedes a anuntat ca va face apel la respingerea celei de-a doua reclamatii impotriva rezultatului Marelui Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi, care…

- Gary Lineker (61 de ani) crede ca Lewis Hamilton (36 de ani) a fost dezavantajat de comisarii Marelui Premiu de la Abu Dhabi, cursa in urma careia Max Verstappen (24 de ani) a fost incoronat campion mondial. Lineker, unul dintre cei mai renumiți analiști sportivi din Marea Britanie, a sarit in apararea…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) va fi numit "cavaler" al Marii Britanii miercuri, la doar cateva zile dupa ce a pierdut la limita titlul mondial in Formula 1, scrie DPA, citat de agerpres. Ceremonia investirii cu titlul onorific de "cavaler" va avea loc la Castelul Windsor si va fi o recunoasterea…

- Max Verstappen este in premiera campion mondial de Formula 1. Olandezul de 24 de ani de la Red Bull l-a invins pe Lewis Hamilton (37 de ani) in MP de la Abu Dhabi, dupa o cursa cu decizii controversate. Reprezentanții de la Mercedes nu au acceptat infrangerea și au facut deja o contestație oficiala.…

- Sezonul de Formula 1 a avut parte de un final dramatic, campionul mondial fiind stabilit in ultimul tur al cursei de la Abu Dhabi. Max Verstappen a profitat de intrarea safety car-ului, a pus pneuri soft și l-a depașit incredibil pe Lewis Hamilton in finalul Grand Prixului. Olandezul este noul campion…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull), in varsta de 24 de ani, a cucerit primul sau titlu de campion mondial la Formula 1, invingandu-l pe rivalul sau Lewis Hamilton (Mercedes) in ultimul tur al ultimului Grand Prix al sezonului, duminica la Abu Dhabi, informeaza AFP, transmite AGERPRES . Spaniolul…

- Max Verstappen este noul campion mondial in Formula 1 Max Verstappen este noul campion mondial, dupa o cursa cu totul și cu totul nebuna, care s-a disputat in ultima etapa, la Abu Dhabi. La 24 de ani, pilotul de la Red Bull intra in istorie. Septuplul campion mondial, Lewis Hamilton (Mercedes), a terminat…

- Olandezul Max Verstappen (24 de ani) a caștigat Marele Premiu de Formula 1 al Mexicului, desfașurat pe pista Autodromo Hermanos Rodriguez. Pilotul celor de la Red Bull a plecat de pe poziția a treia, dar a reușit sa treaca in fața in primul viraj, cand a trecut de Lewis Hamilton și Valtteri Bottas.…