- Scuderia Ferrari pregateste o oferta de 46 de milioane de euro pentru semnatura pilotului britanic Lewis Hamilton, septuplu campion mondial de Formula 1, conform ziarului Daily Mail, citat de DPA.Hamilton este legat de Mercedes pana la finalul acestui sezon si pana acum a repetat mereu ca nu se gandeste…

- Britanicul George Russell (Mercedes) si olandezul Max Verstappen (Red Bull) au stabilit cei mai buni timpi ai primelor doua sedinte de antrenamente libere pentru Marele Premiu de Formula 1 de la Miami, a cincea etapa a Campionatului Mondial, informeaza AFP.Vineri in prima sedinta, pe Miami International…

- Max Verstappen a fost cel mai rapid in cea de-a doua sesiune de antrenamente contand pentru Marele Premiu de Formula 1 de la Miami. Cu toate ca Mercedes spera intr-o apropiere fața de marii rivali la nivel de performanța, Lewis Hamilton s-a clasat doar pe șapte, la aproape o secunda in urma liderului.

- FCU Craiova și FC Voluntari și-au imparțit punctele, dupa un meci nebun, iar rezultatul nu l-a satisfacut deloc pe Nicolo Napoli, antrenorul gazdelor. „Un meci bun al ambelor echipe. Am incercat amandoua sa caștigam meciul. Am avut 3-1, am pierdut acest avantaj, ei au urcat și au egalat. Asta e fotbalul!…

- Max Verstappen a fost cel mai rapid in calificarile pentru Marele Premiu de Formula 1 al Australiei, campionul mondial en-titre urmand sa plece din pole position. Surpriza a venit din partea celor de la Mercedes: au completat podiumul - George Russell pe doi, iar Lewis Hamilton pe trei.

- Dublul campion mondial en titre Max Verstappen (Red Bull) a stabilit cel mai bun timp al primei sedinte de antrenamente libere pentru Marele Premiu al Australiei la Formula 1, a treia etapa a Campionatului Mondial de specialitate, fiind cronometrat vineri pe circuitul Albert Park (5,278 km) din Melbourne…

- Triplul campion de Formula 1, Nelson Piquet, a fost amendat cu 945.000 de dolari pentru remarcile sale rasiste la adresa lui Lewis Hamilton, pe care l-a numit „micul negru” in 2021. Septuplul campion mondial a reacționat, spunand ca nu trebuie tolerati oamenii „plini de ura”. O instanta din Brazilia…

- Lewis Hamilton (Mercedes), de sapte ori campion mondial, a fost autorizat, inaintea de Marele Premiu de Formula 1 al Bahrainului, care va deschide duminica noul sezon, sa concureze purtand piercing in nas, in ciuda interdictiei in vigoare.