Stiri pe aceeasi tema

- Diana Ivan, tanara solista timișoreanca ce a ajuns in atenția publicului anul trecut cand, la varsta de 16 ani, a lansat piesa „Where My Heart Seems to Guide Me”, va susține un concert alaturi de Ovidiu Dodo – Moldovan, evenimentul urmand sa se desfașoare joi, 23 iunie, de la ora 20, la Manufactura.…

- Kontor iți prezinta trei piese perfecte pentru un inceput de vara promițator. Hagen Feetly, Beachbag x Viktoria Vane și twoloud & Studpid Goldfish ne pregatesc din plin pentru petrecerile care se anunța in aceasta vara. Cele trei piese, care poarta semnatura Kontor – „En Route”, „ Anybody” și „ Fresh…

- „Suna-ma tu” este numele celei mai noi piese pe care AMNA o lanseaza in prag de vara. Cu versuri sensibile și cu un mesaj aparte despre dragoste și amagire, „Suna-ma tu” este o poveste plina de emoție, pusa pe note muzicale, despre golul pe care o persoana il lasa in viața cuiva atunci cand alege sa…

- Fara indoiala, sistemele de tip mesh sunt tot mai populare și concureaza acum cu rețelele tradiționale cu routere și access point-uri. Aceasta topologie de rețea permite interconectarea nodurilor de rețea intre ele, dinamic și pentru a direcționa cat mai eficient datele catre dispozitive. Acest gen…

- Multe piese noi, clipuri inedite și petreceri pana dimineața! Cu acest gand și-au inceput aproape toți artiștii primavara și, pentru asta au lucrat de zor in studio , in ultima perioada, pentru a-și definitiva programul de petreceri. Iar Dora Ungureanu este in topul celor mai harnici artiști de pe meleagurile…

- Vineri seara, in cadrul emisiunii "Romanii au Talent" transmisa de Pro TV, un numar de magie nu a decurs conform planului, iar Catalin Neamtu era aproape de o tragedie daca cei din culise nu strigau la concurent sa se opreasca.

- Duminica, 3 aprilie, de la ora 18:30, basul ucrainean Alexander Tsymbalyuk va evolua pe scena Operei Naționale București in spectacolul de opera „Turandot” de G. Puccini, interpretand rolul Timur.