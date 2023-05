Leușeni-Albița – cel mai solicitat punct de trecere a frontierei Republicii Moldova In perioada minivacanței de 1 mai, cea mai „activa” frontiera a fost cu Romania – 94 075 treceri persoane, din totalul de 153 089 traversari, iar cel mai solicitat punct de trecere a frontierei a fost Leușeni-Albița, inregistrand 36 607 traversari. In ultimii cinci ani, in PTF Leușeni-Albița numarul de calatori și mijloace de transport este intr-o continua creștere, anunța Poliția de Frontiera. In zilele urmatoare anticipam majorarea fluxului pe sensul de ieșire din Republica Moldova, intrare in Romania pentru PTF Leușeni-Albița, in contextul minivacanței 6 – 9 mai. Vom fi la datorie pentru a… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

