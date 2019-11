Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat miercuri, 13 noiembrie, un curs de 4,7635 lei pentru un euro, in crestere cu 0,16 bani fata de cotatia anterioara, de 4,7619 lei/euro. Moneda naționala s-a depreciat, de asemenea, si in raport cu dolarul american, pana la un curs de 4,3251 lei, cu 0,49 de bani…

- Diaspora pastreaza si in cea de-a treia zi de alegeri prezidentiale acelasi ritm de vot. Astfel ca Duminica la ora 14.00, prezenta la sectiile din lume a depasit orice asteptari, se vorbeste chiar despre un record istoric. Ultimele date puse la dispozitie de BEC indica prezenta a peste 440.000 de romani…

- Curs valutar azi, 30 octombrie. Banca Naționala a Romaniei a anunțat cursul din aceasta zi, iar monedele au suferit din nou modificari. Mai exact, azi, 30 octombrie, moneda europeana crește fața de zilele trecute și la fel se intampla și in cazul lirei sterline. Pe de alta parte, dolarul american scade…

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7592 lei/euro, in crestere cu 0,08%, fata de valoarea atinsa vineri. Acesta este cel mai mare nivel din luna mai pana in prezent. Și lira sterlina inregistreaza un salt important, valoarea de luni fiind cea mai ridicata din ultimele…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,7363 lei pentru un euro, in crestere cu 0,23 bani (+0,05%) fata de cotatia anterioara, de 4,7340 lei/euro. Leul s-a depreciat si in raport cu dolarul american, pana la un curs de 4,2946 lei, cu 0,13 de bani (0,03%) peste cotatia din sedinta…

- Un autobuz STB a cazut in aceasta dimineața in raul Dambovița dupa ce șoferul a incercat sa evite un autoturism care a trecut pe culoarea roțu a semaforului. Incidentul a avut loc in jurul orei 8 dimineața la Podul Eroilor. Autobuzul circula pe sensul Plevnei – Academia Militara, iar in momentul accidentului…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a decis retragerea din cursa pentru prezidentiale, au declarat surse politice pentru Mediafax. Anuntul va fi facut in sedinta Biroului Politc Central, de la ora 16.00, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX. ALDE si Pro Romania discuta sustinerea lui Mircea…

- Veste extrem de trista pentru toți cei care iubesc muntele. Celebrul alpinist Zsolt Torok a fost gasit mort in munții Fagaraș. Zsolt Torok, unul dintre cei mai titrați alpinști a fost gasit in aceasta dimineața in zona varfului Negoiu de un grup de prieteni care plecasera in cautarea lui. Alpinistul…