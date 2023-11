Stiri pe aceeasi tema

- Un leu care evadase de la un circ din apropierea Romei a fost capturat dupa ce a petrecut cateva ore pe strazile orasului Ladispoli, informeaza duminica AFP. Primarul acestui oras de 40.000 de locuitori, Alessandro Grando, a facut apel la localnici sa ramana acasa.

- Leul evadat de la un circ din Ladispoli, Italia, a fost narcotizat, dar a reușit sa scape și a doua oara. Dupa cateva ore de alerta ridicata, a fost prins. "Suntem victimele unui sabotaj. Am gasit cușca deschisa”, se apara proprietarii circului.Fuga spre libertate a lui Kimba, leul batran care a…

- Un leu care a scapat de sub supraveghere a evadat de la circul Ronny Roller din Viale Mediterraneo sambata, 11 noiembrie, in jurul orei locale 16.00, dar a fost prins și sedat cateva ore mai tarziu.„Un leu a scapat de la circ. Va rugam sa fiti foarte atenti si sa nu ieșiți din casa pana la noi indicații”,…

- Un roman de 20 de ani a spulberat un copil pe o trecere de pietoni dupa ce a gonit cu 135 de km la ora pe strazile din Roma. Copilul se afla in stare grava. Tanarul roman a fugit de la fata locului si nu ar fi avut nici macar permis de conducere. In Roma s-a produs sambpta un accident tragic care…

- Cocaina, amfetamina și metamfetamina au fost depistate in corpul celui care a intrat cu mașina intr-un grup de 8 tineri care mergeau pe marginea drumului intre localitațile 2 Mai și Vama Veche. 2 dintre victime au murit in accident.

- Matei-Vlad Pascu, un tanar de 19 ani implicat intr-un tragic accident auto sambata, unde doua persoane și-au pierdut viața, fusese anterior investigat de DIICOT in 2022 pentru posesie de droguri de risc in scop personal. Deși avea asupra sa "0,68 g canabis", ancheta a fost inchisa datorita cantitații…

- O familie de romani din Italia trece prin clipe de cosmar, dupa ce mama a scapat copilul din brate, iar acesta s-a lovit la cap. Micutul, in varsta de 18 luni, se afla in stare grava in spital. Incidentul s-a petrecut in provincia Cremona, iar bebelușul a alunecat din brațe in timp ce era alaptat.

- Prins cu greu de poliție, deși nu s-a ascuns niciodata și participa la evenimente publice anunțate și transmise live pe site-urile de socializare, Valentin Eugen Baluș, alias Vali Nebunu, are probleme in familie, din cauza banilor: nevasta liderului interlop este citata in fața instanței, alaturi de…