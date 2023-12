Letonia va propune un embargo european asupra cerealelor ruseşti Letonia va propune saptamana viitoare o interzicere totala in UE a importurilor de cereale provenite din Rusia, dar adoptarea unui asemenea embargo in cadrul unei noi serii de sanctiuni pentru razboiul desfasurat de Rusia in Ucraina ar putea dura mult timp, relateaza miercuri Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

