Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Constanta demareaza proiectului "Acces si mobilitate pietonala in zona centrala a municipiului Constanta".In acest sens, municipalitatea a emis certificatul de urbanism nr.1679 din 14 05 2020 in vederea organizarii de santier pentru lucrarile aferente proiectului :"Acces si mobilitate…

- Pregatirile pentru avizarea si punerea in functiune a Sistemului Medical Modular de Izolare si Tratament (SMMIT) de pe Stadionul Portul din Constanta sunt "pe ultima suta de metri", au mentionat vineri reprezentantii Spitalului Militar de Urgenta "Dr. Alexandru Gafencu"."Acest campus medical…

- Claudia Patrașcanu traiește o perioada foarte frumoasa, chiar daca Romania se afla in plina pandemie. Cantareța a plecat impreuna cu cei doi baieți ai sai, la Constanța, pentru a se simți mult mai in siguranța. Aceasta locuiește acum la țara și este cea mai fericita.

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.233 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 174 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- De mai bine de 2 saptamani au inceput lucrarile de reabilitare si consolidare a Cazinoului din Constanta, cladire-simbol aflata intr-un stadiu avansat de degradare. In paralel, ABADL lucreaza la un proiect de modernizare a falezei.

- Un cuplu din Constanța a fost confirmat cu coronavirus, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Bilanțul imbolnavirilor in Romania a ajuns la 99 de persoane. Cei doi s-au intors din Viena pe 7...

- Puternicul atlet veteran din Cernavoda Vicentiu Culea continua sa adune medalii la competitiile interne si internationale de atletism. Iar, de doua intreceri, pe podium i s a alaturat si sotia sa, care a inceput sa se antreneze de la finele anului trecut.Editia a cincea a Campionatului Balcanic de sala…

- (Foto: Fildis Reșit\Facebook) Senatorul Vergil Chițac a participat, in 8 Martie, la o petrecere organizata pentru femeile musulmane din Constanța. La eveniment au participat 400 de femei de toate varstele și din mai multe localitați din județ. Petrecerea a fost organizata de Fildis Reșit, președintele…