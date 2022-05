Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in Ucraina! Leonid Kravciuk a murit azi, 10 mai, dupa o lunga suferința. Primul președinte al Ucrainei independente s-a stins din viața. Fostul oficial a deținut funcția de șef al statului din 5 septembrie 1991 pana la demisia sa din 19 iulie 1994. Barbatul a murit dupa o lupta foarte lunga cu…

- Primul președinte al Ucrainei independente si unul dintre groparii URSS, Leonid Kravciuk, a murit marti la varsta de 88 de ani, in plina invazie rusa asupra tarii sale, a anuntat primarul Kievului, Vitali Kliciko, potrivit AFP. „O mare pierdere pentru intreaga Ucraina. Astazi, Leonid Kravciuk a murit…

- Potrivit presei ucrainene, citate de MOLDPRES , Kravciuk a fost președinte din 5 septembrie 1991 pana la demisia sa la 19 iulie 1994. Intre anii 1994 și 2006 a fost deputat in Rada Suprema a Ucrainei.La 8 decembrie 1991, presedintii Rusiei, Belarusului si Ucrainei sovietice, Boris Eltin, Stanislav…

- Ieri, la Berlin, a avut loc o demonstratie pro-pace in Ucraina, demonstrație pusa la cale de mai mulți artiști de top din Germania. La acest eveniment de amploare au participat aproape 20.000 de persoane. Printre acestea, s-a aflat și soția primarului Kievului, Vitali Kliciko. Natalia Kliciko a susținut…

- Cel putin sase persoane au murit intr-un bombardament la Kiev, capitala Ucrainei, in noaptea de duminica spre luni,intr-un moment in care fortele ruse incearca in continuare sa incercuiasca orasul. Sase cadavre erau intinse luni dimineata in fata centrului comercial Retroville, in nord-vestul Kievului,…

- Un lovitura ruseasca asupra Kievului a facut cel puțin șase morți duminica noapte, in timp ce forțele Moscovei continua sa loveasca asupra capitalei Ucrainei. Șase cadavre erau luni dimineața in fața centrului comercial Retroville din nord-vestul Kievului, potrivit unui reporter AFP. Locul a fost lovit…

- Forțele antiaeriene au doborat luni, 14 martie, o racheta deasupra Kievului, iar resturile acesteia au cazut intr-o zona rezidențiala, peste un troleibuz, și au distrus o cladire cu cinci etaje, scrie Ukrainska Pravda . Potrivit primarului capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, un barbat a murit și alte…

- Joi seara, Rusia a capturat Insula Șerpilor, aflata la doar cateva zeci de kilometri de teritoriul Romaniei. Rusia a bombardat in cursul zilei de joi poziția aparata de 13 militari ucraineni, desprecare s-a anunțat atunci ca au murit. Ministerul de Interne ucrainean a anunțat sambata ca exista informații…