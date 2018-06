Stiri pe aceeasi tema

- Veste proasta pentru șoferi: prețul petrolului a trecut de 80 de dolari pe baril, pentru prima data din 2014 incoace, ca urmare a ieșirii SUA din acordul cu Iranul și a reimpunerii sancțiunilor, potrivit CNBC . Un alt factor il constituie instabilitatea din Venezuela, stat care se confrunta de mai mulți…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a comentat, intr-un interviu acordat cotidianului Libertatea, decizia Autoritatii Palestiniene de a-si rechema ambasadorul la Ramallah dupa ce Romania a fost una dintre cele patru state UE prezente la o receptie dedicata mutarii ambasadei americane de…

- In perioada 17 – 20 mai, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis organizeaza la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT o noua editie a expozitiei naționale specializata in mobilier, amenajari interioare și exterioare, sub genericul: UNIVERSUL CASEI TALE & Expo Mobila. Manifestarea reunește peste…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat ca a trimis presedintelui Iohannis, pentru informare, Memorandumul pentru initierea unei analize referitoare la oportunitatea mutarii Ambasadei Romaniei din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa ce șeful statului a cerut demisia premierului Viorica…

- Guvernul ar trebui sa implementeze masuri care sa usureze modul firmelor de a face afaceri, nu sa le faca acestora viata mai grea. Un studiu care face inconjurul presei internationale plaseaza Romania, in primul an de guvernare PSD-ALDE, in grupul celor mai complicate tari din lume pentru…

- Se complica ițele in cazul mutarii ambasadelor la Ierusalim! Niciun stat membru al Uniunii Europene nu isi va muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, a declarat ambasadorul palestinian pe langa UE, Abdul Rahim Farra. Reamintim ca și in Romania, anunțul lui Liviu Dragnea a muta ambasada Romaniei la…

- "Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentreu mutarea efectiva a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Poate parea un lucru putin important. Are valoare simbolica uriasa acest gest al nostru, in primul rand o valoare simbolica pentru un stat care are o influenta…

- In perioada 24-27 martie, la Bacau, se va desfasura o festivitate dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, intitulala ”Festivalul Basarabia”. Acest eveniment, care se deruleaza in decursul a patru zile, sarbatoresteaniversarea Centenarului Unirii Basarabiei cu patria mama…