- Anul acesta este cel mai potrivit pentru investițiile straine in țara noastra, susține ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu. Oficialul a declarat la TVR Moldova ca in acest an, Republica Moldova va inregistra o creștere economica, in premiera in ultimii ani, noteaza Noi.md…

- Comisia Europeana (CE) a publicat previziunile economice de toamna, in care a inrautatit estimarile privind cresterea economiei UE si a zonei euro in 2023 si 2024, pe fondul pierderii dinamismului, transmit DPA si Bloomberg.

- Economia UE va creste in acest an mai putin decat se preconiza anterior, a declarat CE, care a anuntat o noua revizuire in scadere a estimarilor privind PIB-ul, din cauza inflatiei ridicate si a activitatii economice slabe care afecteaza pietele din blocu

- Germania se confrunta cu mai multe probleme economice. Specialiștii nu vad cu ochi buni situația statului, in urma incetinirii producției. Cererea slaba de exporturi din China și criza energetica au facut posibile ca țara sa fie aproape de a doua recesiune a anului.

- Fondul Monetar Internațional a revizuit in scadere prognoza pentru țara noastra. Și Banca Mondiala are estimari mai pesimiste in ceea ce privește evoluția Produsului Intern Brut. Pentru economiști, explicatiile sunt clare: scaderea consumului din cauza scumpirilor.

- ”Asa am construit bugetul pentru inscriere pe 4,4% deficit, insa primele luni au aratat o incetinire a veniturilor bugetare, ceea ce inseamna ca deficitul nostru se duce spre 5 – 5,5% anul acesta”, a declarat, marti seara, la Euronews, Adrian Caciu, fost ministru al Finantelor. Acesta a precizat ca…

- Daca am forta revenirea in tinta de deficit de 3% anul viitor, Caciu crede ca s-ar ajung la recesiune, pe care Romania a reusit sa o evite pana acum.”Asa am construit bugetul pentru inscriere pe 4,4% deficit, insa primele luni au aratat o incetinire a veniturilor bugetare, ceea ce inseamna ca deficitul…

- In urma cu un deceniu, Grecia ținea prima pagina a tuturor știrilor economice din Uniunea Europeana. Elenii se confruntau cu o criza majora, erau aproape de faliment și la un pas sa iasa din zona euro. La mai bine de 10 ani distanța, Grecia parca e alta țara. Are una dintre cele mai rapide creșteri…