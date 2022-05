Jucatoarea franceza Leolia Jeanjean, eliminata sambata de Irina Begu in turul trei la Roland Garros, meci disputat pe terenul Suzanne-Lenglen, a declarat ca a fost cel mai bun moment din viata sa, “fericire pura” sa evolueze intr-un loc atat de important, potrivit news.ro.

“Fata de jucatoarele pe care le-am infruntat inainte, ea a avut un joc mai solid, mai concret, un pic ca al meu. Schimburile au fost destul de lungi, fizic am fost tensionata si picioarele nu mi-au reactionat prea bine. Sincera sa fiu, nu am gasit solutii, nu am avut multe ocazii. Am jucat prima data pe un teren atat de mare,…