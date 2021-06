Stiri pe aceeasi tema

- Starul Lionel Messi, care va implini joi 34 de ani, nu a ajuns inca la un acord cu FC Barcelona in privinta viitorului sau pe Camp Nou, in conditiile in care actualul contract al fotbalistului argentinian expira peste o saptamana, scrie presa spaniola. Messi se afla in prezent in Brazilia,…

- Surpriza la Copa America 2021, turneu gazduit de Brazilia. Reprezentativa statului Peru a invins naționala Columbiei cu 2-1. In meciul disputat la Goiania, peruvienii au deschis scorul in minutul 17, prin Sergio Pena.

- Lionel Messi, 33 de ani, se pregatește alaturi de naționala Argentinei pentru un nou turneu de Copa America. Starul argentinian se afla in Brazilia, pentru meciul de deschidere impotriva celor din Chile, de luni noapte. Ediția din acest an ii ofera inca o ocazie lui Messi de a caștiga un trofeu internațional…

- Leo Messi (33 de ani) ar trebui sa accepte o scadere importanta de salariu pentru a prelungi contractul la Barcelona: de la 48 de milioane anual net, cat primește acum, la 60 de milioane brut, cat i-a propus Joan Laporta, președintele clubului catalan. La aproape 34 de ani (ii va implini pe 24 iunie),…

- Neymar, 29 de ani, le-a spus oficialilor parizieni ca dorește sa evolueze cu Brazilia și la Copa America, și la Olimpiada. PSG ii va cere probabil sa aleaga. La fel va proceda și cu Mbappe, prins intre Euro și Jocuri cu Franța! Intr-o perioada cand se discuta aprins in Liga 1 asupra lotului pe care…

- FC Barcelona ii ofera un contract pe zece ani lui Lionel Messi, in dorinta de a-l convinge pe starul argentinian sa ramana pe Camp Nou la finalul acestui sezon, cand ii expira actualul acord cu clubul spaniol de fotbal, informeaza cotidianul The Times. Conform publicatiei britanice, tatal lui Messi,…

- Leo Messi (34 de ani) mai are doua luni de contract cu Barcelona, iar viitorul starului argentinian. Presa internaționala a dezvaluit ca PSG deja i-a facut o oferta lui Messi, cu un contract pe doi ani, plus opțiune pentru inca unul. Acum, Joan Laporta, președintele Barcelonei e gata sa contraatace.…