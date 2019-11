Stiri pe aceeasi tema

- Este o zi extrem de trista in lumea muzicii! Astazi, Leo Iorga a murit, la varsta de 54 de ani. Vestea a șocat pe toata lumea, iar pe rețelele de socializare curg mesaje triste, de condoleanțe.

- Dida Dragan (73 de ani) a avut un prim mesaj dupa ce a aflat ca artistul Leo Iorga a murit. Cunoscutul rocker se lupta de 8 ani cu cancerul. „Drum lin in lumina, dragule Leo! Sa te odihneasca Dumnezeu in pace, Cerul iți va fi casa! Cata suferința a indurat! A fost un erou!”, a […] Post-ul Mesajul Didei…

- Leo Iorga a murit in aceasta dimineața. Cunoscutul artist s-a stins dupa ce s-a luptat 8 ani cu cancerul. Paula Iorga i-a fost alaturi soțului ei in ultimele clipe din viața. „Este adevarat. A murit puiul meu. S-a intamplat totul brusc, am apucat sa-i aprind lumanarea. Sunt terminata, nu ma pot opri…

- Diagnosticat cu cancer pulmonar in 2011 și operat pe creier in 2014, Leo Iorga, component al formulei de aur a ”Compactului”, s-a stins fix cu o luna inainte de a implini 55 de ani. In urma sa ramani interpretari de geniu

- Unul dintre cei 39 de asiatici (vietnamezi și chinezi) care au fost gasiți morți saptamana trecuta intr-un container la Londra a luat primul contact cu Europa prin Romania. Vo Ngoc Nam, in varsta de 28 de ani, a parasit Vietnamul legal, cu contract de munca semnat cu o fabrica din Romania, a notat CNN.…

- Mircea Diaconu a declarat la Romania TV ca asa cum militarii mor pe front in numele Romaniei tot asa se moare si in tara. "Au murit oameni aparand pamantul tarii. Si ei sunt tot in uniforma, padurarii. Solicit, inclusiv lui Klaus Iohannis, ca acestia sa fie declarati si ei eroi de razboi, pentru…

- Chester Williams, fostul tehnician al celor de la Timisoara Saracens, a suferit un atac de cord. Castigatorul Cupei Mondiale din 1995 cu reprezentativa Springboks, Chester Mornay Williams a fost vazut si ca un simbol in ceea ce trebuie sa reprezinte noua Africa de Sud dupa apartheid. Campion…

- Un militar roman a murit in Afganistan, in urma unei explozii in capitala afgana Kabul, au precizat surse din cadrul Ministerului Apararii. Militarul a murit dupa ce o mașina incarcata cu explozibil a fost detonata. Surse din cadrul Ministerului Apararii au precizat, pentru Mediafax, ca un militar din…