Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Olaru și Catalin Cazacu iși traiesc de ceva vreme povestea de dragoste la intensitate maxima, relația lor fiind presarata și cu cateva certuri „furtunoase”, dar și impacari pe masura. Cei doi au inceput deja pregatirile de nunta, dezvaluind cand va avea loc fericitul eveniment.

- Vladuța Lupau vine cu un anunț neașteptat. Cantareața de muzica de petrecere le-a oferit o veste trista fanilor care abia așteptau sa o vada in rochie de mireasa. Din pacate, vedeta nu mai face nunta cu Adi Rus. Cei care o iubesc și o urmaresc intens pe rețelele de socializare nu au ințeles motivul…

- George Simion se casatorește cu Ilinca Munteanu sambata, 27 august, iar potrivit declarațiilor sale a cheltuit 12.000 de euro pentru pregatirile de nunta. „Pana acum am cheltuit propriu-zis 12.000 de euro. Am facut o estimare cat e branza de la domnul Gigi Becali, dar am cerut de la fiecare ce are.…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au sarbatorit 3 ani de la nunta intr-o vacanța fara fetițele lor. Prezentatoarea a transmis un mesaj emoționant pentru soțul ei.In urma cu 3 ani, Gabriela Cristea și Tavi Clonda se casatoreau religios, la 4 ani de la cununia civila. Acum, cei doi au decis sa sarbatoreasca…

- Edward Sanda și Cleopatra Stratan s-au casatorit in urma cu un an, cand au avut parte de nunta mult visata. La eveniment au participat familiile dar și cei mai buni prieteni, iar artista a fost o mireasa care a atras atenția tuturor. Astazi, Edward și Cleopatra sarbatoresc cea mai importanta zi din…

- O noua cerere in casatorie in showbizul romanesc. O prezentatoare de știri de la PRO TV a fost ceruta in casatorie la scurt timp dupa ce și-a refacut viața alaturi de managerul festivalurilor UNTOLD și NEVERSEA. S-a intamplat dupa ce ea și fostul sau logodnic s-au desparțit chiar inainte de nunta, dupa…

- Ileana Badiu și Catalin Badiu au sarbatorit 14 ani de la casatorie, iar vedeta a transmis un mesaj emoționant. Timp de 11 ani, cei doi au avut o relație la distanța și nu mulți credeau ca mariajul lor va rezista.Au trecut 14 ani de cand Ileana Badiu a zis DA. Nunta celor doi a avut loc la Paris. Ziua…

- Desparțire cu nabadai in showbizul romanesc. Fosta Faimoasa de la Survivor Romania 2022 i-a spus adio partenerului ei de viața, la scurt timp dupa ce blondina s-a intors din Republica Dominicana. Cine este artista care s-a separat de iubitul milionar de peste Ocean. Xonia s-a desparțit de iubitul milionar…