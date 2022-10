Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de lege pentru taxarea emisiilor de gaze cu efect de sera, generate de animalele de crescatorie, care vizeaza sprijinirea luptei impotriva schimbarilor climatice, a fost prezentat, marți, in Noua Zeelanda, transmite AFP. Jacinda Ardern, premierul țarii, recunoaște ca proiectul reprezinta…

- Un seism cu magnitudinea 5,8 s-a produs joi in centrul Noii Zeelande, potrivit Institutului de Geologie si Stiinte Nucleare (GNS Science) din Noua Zeelanda. Este cel mai puternic cutremur din acest an.Seismul a avut loc la ora locala 21:07 (09:07 GMT), la 30 de km nord-est de French Pass, in nordul…

- Rusia a luat masuri dure impotriva altei tari ce actionase strict contra ei, dupa razboiul pornit in Ucraina. Astfel, rusii au anuntat ca interzic intrarea pe teritoriul lor a 32 de oficiali și jurnaliști din Noua Zeelanda, ca raspuns la masurile similare luate de Wellington impotriva Moscovei dupa…

- In luna august angajații din Romania vor avea parte de o minivacanța cu ocazia sarbatorii Adormirii Maicii Domnului. 15 august, atunci cand este Adormirea Maicii Domnului, pica intr-o zi de luni. Impreuna cu sambata si duminica, respectiv 13 si 14 august, romanii vor avea, astfel, trei zile libere pentru…

- ”In prima vara dupa ridicarea restrictiilor, atat angajatii, cat si angajatorii raman activi in cautari. Cel mai recent sondaj realizat pe platforma de recrutare BestJobs arata faptul ca 65% dintre angajatii romani apeleaza la online pentru a identifica noi oportunitati profesionale. Dintre respondenti,…

- Angajații din mai multe creșe din Brașov sunt in greva japoneza astazi. Personalul protesteaza din cauza reducerilor salariale și pentru ca in mai multe creșe se va reduce numarul angajaților. Astfel, astazi, sunt in greva japoneza angajații creșelor nr. 2, 5, 7 și 9. Revenim cu detalii. Te așteptam…