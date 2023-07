Stiri pe aceeasi tema

- Fundașul sarb Djordje Dimitrijevic a semnat contractul cu echipa de baschet a Timișoarei și se alatura „Leilor” care vor evolua in trei competiții: Liga Naționala, Cupa Romaniei și Alpe Adria Cup. Nascut la 6 februarie 1997, la Grdelica (Serbia), Dimitrijevic a urmat junioratul la Actavis Academy Leskovac,…

- Statele membre ale Uniunii Europene au adoptat a doua tranșa de sprijin pentru cele cinci țari afectate de comerțul cu cereale din Ucraina, Romaniei revenindu-i suma de 29,73 milioane de euro. Romania, Bulgaria, Ungaria, Polonia si Slovacia au primit vot pozitiv din partea statelor membre pentru granturi…

- FINAL… RC Barlad a fost invinsa in ultima etapa a sezonului regulat din Liga Naționala de rugby. Trupa pregatita de Ioan Harnagea a pierdut, in deplasare, in fața celor de la CSM Constanța, scor 24-34 (12-31), intr-o partida restanta din etapa a 4-a. Barladenii incheie sezonul regulat pe locul 2 in…

- Manchester City a caștigat sambata titlul in Premier League deși nu a jucat. City a beneficiat de infrangerea neașteptata a echipei Arsenal Londra, singura formație care o mai putea intrece in finalul campionatului de fotbal din Anglia. CITESTE SI VIDEO Elias Charalambous: 'Normal ca mi-as dori…

- Meciul de baschet de la Pitesti, contand pentru stabilirea locurilor 7 și 8 a fost al 45-lea disputat de SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara in stagiunea 2022-2023 (34 in campionat, 3 in Cupa Romaniei, 8 in Alpe Adria Cup). Dupa un meci dominat de piteșteni, aceștia s-au impus cu 83-69! Imbucurator este…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a castigat ieri seara al doilea joc cu FC Arges Pitesti din seria pentru stabilirea locurilor 7-8 din Liga Nationala. A fost 91-81 pentru „lei” in ultimul meci al stagiunii pe teren propriu. Pitestenii castigasera cu 85-78 primul joc de clasificare, de la Pitesti. Oaspeti…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara a fost invinsa de FC Argeș, la Pitești, in primul joc pentru stabilirea formațiilor clasate pe locurile 7-8 in Liga Naționala. Gazdele s-au impus cu 85-78. Jocul 2, de pe Bega, e peste doua zile. Ieri, alb-violetele invinse in prima faza din zona 5-8, și-au imparțit…