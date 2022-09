Stiri pe aceeasi tema

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara incepe noul sezon competitional pe plan extern, cu doua meciuri in Alpe Adria Cup, competiție la care participa in premiera. Primul meci va fi joi cu gazda croata de la KK Zabok. A doua zi imediat va fi intalnita gruparea slovena KK Rogaska. Ambele partide vor avea loc…

- Echipa Universitații Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN) ART TU Cluj-Napoca, a participat, in perioada 23-28 august 2022, la competiția Formula Student Alpe Adria, care a avut loc in Croația. Pentru prima data prezenta in cadrul unei competiții oficiale de Formula Student, UTCN devine și prima universitate…

- Fara mai multe natiuni la start din cauza conflictului din Ucraina si a contextului international, o noua editie a Campionatelor Europene de Rachetomodelism a avut loc, de curand, la Zrenjanin, in Serbia. La linia de start, doar 12 tari participante: Bulgaria, Cehia, Croatia, Marea Britanie, Italia,…

- Bacauanul Ștefan Cozma și coechipierii David Popovici, Alexandru Constantinescu și Patrick-Sebastian Dinu au caștigat aurul in finala probei de ștafeta 4×100 de metri liber, la Campionatul Mondial de inot pentru juniori de la Lima. „Extraordinara performanța pentru natația romaneasca la Campionatul…

- SCM OHMA Timisoara si-a aflat adversarele si programul din prima faza a competitiei Alpe Adria Cup. Banatenii au fost repartizati in grupa D, alaturi de formatiile KK Rogaska (Slovenia), KK Zabok (Croatia) si Spisski Rytieri (Slovacia). „Leii” din Banat vor debuta in data de 12 octombrie pe teren propriu…

- SCM OHMA Timisoara a fost invitata in ediția 2022-23 a Alpe Adria Cup, competitie care reuneste grupari din zona centrala a continentului. Echipa timisoreana, care a atins play-off-ul Ligii Nationale a beneficiat de un „wild-card”. SCM-ul e prima echipa romaneasca in Alpe Adria Cup, competitie in care…

- Rapid a obținut, vineri la pranz, prima victorie din cadrul cantonamentului din Austria. Alb-vișiniii au invins-o cu 2-1 pe MKS Cracovia, locul 9 in ultimul sezon din Polonia, dupa ce la pauza erau conduși cu 0-1. Giuleștenii au inceput cum nu se putea mai prost partida. In minutul 24, au luat gol din…