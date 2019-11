Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de baschet SCM „U” Craiova va disputa sambata, in deplasare, partida contra formatiei CSM Oradea. Meciul care va incepe de la ora 19.00 este extrem de important pentru ambele formatii. Gazdele nu trebuie sa mai faca pasi gresiti pentru a se tine aproape de liderul Universitatea Cluj,…

- CSM CSU Oradea si BC CSU Sibiu au obtinut victorii in deplasare, sambata, etapa a sasea a Ligii Nationale de baschet masculin. Campioana CSM CSU Oradea s-a impus pe terenul echipei CS SCM Timisoara cu 94-86 (14-14, 22-18, 26-24, 32-20). Dragan Zekovic a fost cel mai bun om al oradenilor, cu 28 puncte,…

- La invitatia Institutului Francez, artistii francezi Florent Dara si Anne Sarah Bornkessel sunt prezenti la Timisoara cu un proiect muzical inedit, alcatuit din o serie de spectacole si ateliere de muzica in miscare si percutie corporala pentru toate categoriile de varsta. „Bula de energie sau cutie…

- Situație scandaloasa la Timișoara. O femeie susține ca a fost abuzata de catre polițiști chiar in incinta firmei sale. Asta dupa ce oamenii legii ar fi comis o eroare și au venit sa caute un barbat pe numele caruia exista un mandat de pus in executare la o adresa greșita. Revoltata, femeia a trimis…

- SCM Timisoara incepe un nou sezon cu optimism in elita dupa problemele din afara parchetului in editia precedenta. „Leii” repreluati de Dragan Petricevic dau piept sambata in prima runda pe teren propriu cu una dintre rivalele pentru obtinerea unei pozitii de play-off, BCM U FC Arges Pitesti. Asa cum…

- SCM Timisoara a castigat si revansa in fata maghiarilor. Dupa ce s-au impus miercuri in deplasare, ieri „leii” au triumfat si pe teren propriu contra lui Kecskemeti TE, scor 79-59. Pentru elevii lui Dragan Petricevic a fost ultimul test inainte de sosirea Pitestiului pentru prima runda a Ligii Nationale…

- „Leii din Banat” s-au impus pe terenul prim divizionarei Kecskemeti TE, scor 92-87. Duelul cu alb-violeta din Ungaria a fost penultimul amical al lui SCM Timisoara inainte de startul noului sezon competitional. Sambata, maghiarii le vor intoarce vizita banatenilor. Gazdele au condus ieri cu 53-46. In…

- Ediția cu numarul 137 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre centrul din Sannicolau Mare unde copiii aflați in situații…