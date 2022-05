Legumicultorii din Colibași, avertizați să nu mai folosească apa de la rețeaua stradală la irigat Constantin Stoica, primarul din localtatea Colibași din județul Giurgiu, o importanta zona legumicola care aprovizioneaza piața Capitalei, ii atenționeaza pe sateni ca vor fi debranșați de la rețeaua stradala de apa, daca sunt prinși ca o folosesc pentru irigat și nu pentru consumul casnic. Edilul este ingrijorat ca apelarea la astfel de practici in aceasta perioada in care necesarul de apa pentru intreținerea culturilor este mare, iar seceta se sinte tot mai mult, i-ar putea lasa pe localnici fara apa curenta. „!!! IMPORTANT !!! In atenția locuitorilor Comunei Colibași. VA RUGAM SA NU MAI INTREBUINȚAȚI… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform programului anuntat de Guvern, la ora 11,30 va fi primit la Palatul Victoria de prim-ministrul Nicolae Ciuca. Cei doi premieri au programate discuții, o intrevedere in plen a celor doua delegatii, cu participarea comisarului european pentru Transport, Adina Valean, precum si participarea la…

- Dosarul de extradare a fostului ministru al Turismului și Dezvoltarii Regionale din Romania, Elena Udrea, a fost amanat, miercuri, urmatoarea infațișare urmand sa aiba loc pe 19 aprilie. Judecatoria din Blagoevgrad a luat aceasta decizie pentru strange informații cu privire la condițiile in care fostul…

- Asociatiile, fundatiile si persoanele fizice care propun initiative si actiuni in domeniul protectiei mediului inconjurator si animalelor pot beneficia in acest an de finantari nerambursabile in valoare totala de 2,4 milioane de lei, conform unui proiect de hotarare care urmeaza sa fie dezbatut in sedinta…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a scris luni, 21 martie, pe Facebook, ca sistemul de semaforizare din Bucuresti are nevoie de o abordare integrata și ca vor exista 500 de intersectii semaforizate legate cu serverul central prin fibra optica. Valoarea totala estimata a investitiei este de…

- O avarie s-a produs in noaptea de miercuri spre joi la reteaua de termoficare in zona Unirii, iar angajatii Termoenergetica intervin in acest moment pentru a scoate apa din galerie cu ajutorul motopompelor. Directorul general al Companiei Termoenergetica Bucuresti, Claudiu Cretu, a precizat pentru AGERPRES…

- Primarul orașului Nikolaev a transmis un mesaj de recunoștința comunitații brașovene, care a trimis in Ucraina doua camioane pline cu alimente și alte produse necesare refugiaților. Orașul Nikolaev a fost grav afectat de bombardamentele rusești in ultimele zile și se afla sub asediu. Edilul ucrainean…

- „Arderi ilegale de deseuri” la Bolintin Vale, judetul Giurgiu Localitatea Bolintin Vale este situata la aproximativ 40 de kilometri vest de București. Foto: Captura Google Maps Realizator: Comisarii de mediu au descoperit ceea ce senzorii de calitate a aerului au aratat deja în ultimele zile…

- Un nou protest spontan in București. Angajații Companiei de Administrare Lacuri, Parcuri și Agrement au ieșit in strada. Aceștia protesteaza impotriva edilului Capitalei, Nicușor Dan. Oamenii sunt nemulțumiți de faptul ca Nicușor Dan vrea sa desființeze compania. Un alt motiv este faptul ca edilul a…