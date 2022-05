Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Uniunii Salvam Taranul Roman solicita autoritatilor prelungirea perioadei de recoltare pentru Programul Tomata 2022 pana la data de 15 iulie, fața de 10 iunie, asa cum este stabilit acum termenul, deoarece conditiile meteo au decalat perioada de recoltare. Legumicultorii susțin ca din cauza…

- Scandal de pomina la Punctul Antigrindina din localitatea Codaești, unde mai mulți localnici au impiedicat lansarea la timp a rachetelor antigrindina, de teama ca ele alunga ploaia, iar culturile vor avea de suferit din cauza secetei. A ieșit, insa, un intreg scandal, iar pana la sosirea echipajului…

- Constantin Stoica, primarul din localtatea Colibași din județul Giurgiu, o importanta zona legumicola care aprovizioneaza piața Capitalei, ii atenționeaza pe sateni ca vor fi debranșați de la rețeaua stradala de apa, daca sunt prinși ca o folosesc pentru irigat și nu pentru consumul casnic. Edilul este…

- Polițiștii din Glodeanu Sarat atrag atenția oamenilor sa nu pice in plasa escrocilor care aplica deja cunoscuta metoda a „accidentului”, prin care victimele sunt inștiințate ca un membru al familiei a fost implicat intr-un accident rutier și are nevoie de sume importante de bani. Aceasta dupa ce mai…

- Aproximativ 1,16 milioane de persoane au fost duse in Rusia de la inceputul invadarii Ucrainei de catre armata rusa, potrivit informatiilor furnizate sambata de Ministerul Apararii de la Moscova, transmite dpa, preluata de Agerpres. Aceasta cifra include aproximativ 205.000 copii. Doar de vineri, 18.580…

- Conducerea Parlamentului discuta, in Birourile reunite, scrisoarea din partea Ambasadei Ucrainei in Romania prin care este confirmata disponibilitatea partii ucrainene de a desfasura evenimentul in data de 4 aprilie 2022, orele 19:00, respectiv discursul video al presedintelui Volodimir Zelenski in…

- In cazul in care situația va escalada la hotarul ruso-ucrainean, țara noastra trebuie sa fie pregatita pentru fluxul de emigranți care poate veni din Ucraina, susține șeful Comisiei parlamentare Securitate, Lilian Carp. „Vom avea un flux destul de mare de emigranți și asta din mai multe cauze. In primul…