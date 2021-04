Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Cristian Ichim (PLUS) face un apel public la populație, companii și autoritați sa sprijine financiar Asociația Lumina, care, prin Centrul pentru Ingrijiri Paliative Pediatrice ,,Hospice Lumina” din Bacau ingrijește copiii bolnavi de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In scopul susținerii acțiunilor de promovare și dezvoltare a campaniilor sociale in beneficiul copiilor bolnavi de cancer, Parlamentul Republicii Moldova se solidarizeaza cu familiile copiilor care sufera de leucemie. Astfel, deputații și angajații Secretariatului s-au mobilizat in acumularea de fonduri,…

- Clujeanul Vlad Pop, care a plecat pe 1 martie intr-un maraton de 620 de km, de la Cluj-Napoca la Constanța, pentru copiii bolnavi de cancer, a ajuns la destinație. Pop a parcurs distanța in 7 zile și jumatate.

- Vlad Pop, atletul clujean, a pornit în ultra-maratonul de 620 km pentru a ajuta 100 de copii diagnosticați cu cancer sa aiba parte de educație și condiții de viața cât mai bune, prin bursa educaționala MagicEDU. Momentul în…

- Startul maratonului a avut loc la ora 08:00, luni, 1 martie, și consta în alergarea a 620 de km în opt zile de la Casa Radio Cluj, prin Sighișoara, Brașov, MagicHome București, pâna la Constanța, în cadrul 6633 Arctic Ultra Virtual Race 2021.…

- Primavara incepe in forța la Cluj Napoca. Mai mulți voluntari vor parcurge un maraton de la Cluj - Napoca la Constanța pentru un scop nobil. Ei alearga pentru a sprijini educația copiilor bolnavi de cancer.

- Copiii cu grave probleme medicale din Romania, aflati in sectii de Terapie Intensiva, spitale, camine sau acasa cu familii care nu cum sa-i mai ajute au o singura sansa - sa ajunga intr-un hospice cum este cel de la Sibiu, singurul din judet si printre putinele din tara, care pot asigura ingrijire permanenta.…

- Membrii Asociației Obștești „Viața fara leucemie” inițiaza o campanie de colectare de fonduri pentru achiziționarea unui flowcitometru – aparat medical de inalta precizie capabil sa identifice patologiile prin analiza la nivel celular. Sistemul medical din Republica Moldova nu poate oferi astazi acces…