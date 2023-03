Stiri pe aceeasi tema

- Numirea de catre Parlament a celor șase membri non-judecatori in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii CSM, așa cum a anunțat președintele Maia Sandu ca se va intampla, nu contravine legii, insa legalitatea deciziilor luate de un CSM in acest format va fi nula, adica neconstituționala. Opinia…

- Situație excepționala in justiție! Astfel califica președinta Maia Sandu decizia Adunarii Generale a Judecatorilor de a amina alegerea noii componențe a Consiliului Superior al Magistraturii. Șefa statului spune ca sistemul opune rezistența reformei demarate de guvernarea PAS, insa procesul de evaluare…

- Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis prelungirea delegarii in functia de presedinte al Judecatoriei Macin pentru magistratul Andra Florina Chisbora, din cadrul instantei. Magistratul asigura in prezent functia de conducere prin delegare primita de la CSM in acest…

- Activitatea Curții Supreme de Justiție (CSJ) a ajuns intr-un blocaj total. Dupa cele 16 demisii de saptamana trecuta de la CSJ, joi, 23 februarie, alți patru magistrați, au demisionat. Intre timp, Ion Chirtoaca, președintele interimar al Asociației Judecatorilor din Republica Moldova, susține ca membrii…

- Președintele american Joe Biden, aflat intr-o vizita istorica la Varșovia, a ținut un discurs istoric prin care transmite mesajul Statelor Unite la un an de la declanșarea invaziei Rusiei in Ucraina.