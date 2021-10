Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, considera ca seful statului are, in ultima perioada, un comportament “total diferit” fata de perioada in care a avut cu acesta un parteneriat “serios”, informeaza AGERPRES . “Am declarat la finalul Congresului PNL ca parteneriatul meu cu Klaus Iohannis…

- Fostul ministru Cristian Diaconescu, liderul PMP, a explicat ca de regula formațiunile politice, mai ales cea care a dat președintele, au nevoie la un moment dat de un ajutor de la Cotroceni. „Eh, acum este decizia Președintelui cat de mult, cat de departe, cați pași face intr-o direcție sau alta…

- Liderul USR-PLUS București, Vlad Voiculescu, ii arata președintelui Klaus Iohannis ca, in trecut, clama principiul imparțialitații președintelui și spunea ca șeful statului nu trebuie sa se implice in sprijinul unui candidat sau altuia. ”Nu cred ca este treaba președintelui, inca in funcție,…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan spune ca este „dureroasa” afirmația lui Ludovic Orban ca PNL nu are nicio datorie fața de Klaus Iohannis. „A durut pentru ca vrem sau nu vrem, Klaus Iohannis a reprezentat pentru PNL exact acea borna care l-a calauzit si l-a ajutat sa ajunga la guvernare.…

- Președintele intervine brutal in criza guvernamentala. KIaus Iohannis pune tunurile pe USR-PLUS și susține ca „noua alianța” cu AUR este „un afront la adresa romanilor” și ca partidul lui Barna si Ciolos s-ar fi discreditat iremediabil. O ieșire cu totul stranie in afara Constituției care impune șefului…

- PSD i-a solicitat, vineri, presedintelui Klaus Iohannis sa confirme sau sa infirme daca a avut cunostinta de condamnarea penala a lui Florin Citu in momentul in care l-a desemnat pentru functia de prim-ministru al Romaniei. „PSD solicita presedintelui Klaus Iohannis sa confirme sau sa infirme daca a…

- PSD ii cere președintelui Klaus Iohannis sa aiba o ieșire publica și sa spuna clar daca a știut sau nu despre faptul ca premierul Florin Cițu a facut doua zile de pușcarie in SUA. ”PSD solicita președintelui Klaus Iohannis sa confirme sau sa infirme daca a avut cunoștința de condamnarea penala a lui…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, ii solicita președintelui Klaus Iohannis sa ii ceara urgent demisia lui Florin Cițu, intrucat „#RomaniaNormala nu poate fi construita cu un premier penal”. „Dupa ore bune in care speram la o #RomaniaNormala in politica și la o retragere a premierului Florin Cițu, solicit…