Legendele tunelurilor din Brașov, suport pentru crearea unei atracții turistice Potrivit unor legende urbane, burgul medieval Corona și dealurile din jur, pe care se sunt amplasate Cetațuia și turnurile exterioare (Alb și Negru), sunt strabatute de numeroase tuneluri și galerii de refugiu, unele datand chiar din evul mediu. Probabil ca exista un miez de adevar in aceste legende, deoarece de-a lungul timpului s-au semnalat prin beciurile și curțile locuitorilor din Cetate existența unor intrari in astfel de pasaje secrete, multe dintre ele fiind blocate de catre proprietari. Totuși, știm ca nu toate aceste intrari erau parți ale unor tuneluri, unele fiind doar pivnițe vechi,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

