- Chinuit de suferința pricinuita de cancer și mai mult prin spitale in ultimul an, Pele a murit astazi, la varsta de 82 de ani. Edson Arantes do Nascimento, cel mai mare și cel mai iubit fotbalist brazilian al tuturor timpurilor, nu a fost banal in niciun moment al carierei. Inclusiv alegerea numelui…

- Vladimir Makei a murit, informeaza agenția de stat de la Minsk, Belta, sambata dupa-amiaza, citandu-l pe secretarul de presa al Ministerului belarus de Externe, Anatoly Glaz.Pana in prezent nu sunt cunoscute cauzele morții ministrului.Informația a fost preluata și de Reuters și The Guardian, dar și…