- Este doliu la Hollywood! David Crosby a murit la varsta de 81 de ani și a lasat in urma o mulțime de fani indurerați. Anunțul trist a fost facut de soția lui, care a menționat pentru o publicație internaționala a rockstarul american s-a stins din viața din cauza unei boli grave.

- David Crosby, un pioner al genului folk rock si unul dintre membrii fondatori ai The Byrds and Crosby, Stills, Nash and Young, a murit la varsta de 81 de ani, a anuntat joi familia sa, potrivit CNN.

- Jeff Beck, considerat unul dintre cei mai buni chitariști ai tuturor timpurilor, a cantat cu The Yardbirds alaturi de Eric Clapton și Jimmy Page și a format trupa Jeff Beck Group, a murit la varsta de 78 de ani din cauza unei meningite.

- Brazilianul Pele, considerat unul dintre cei mai mari fotbaliști ai tuturor timpurilor fiind singurul jucator din istorie care a caștigat trei Cupe Mondiale, a decedat la varsta de 82 de ani. El fusese internat luna trecuta la Spitalul Albert Einstein din Sao Paolo, pentru o reevaluare a tratamentului…

- Un barbat de 42 de ani a murit, iar o femeie si un adolescent au fost raniti intr-un accident in localitatea Bujoreni din judetul Teleorman. Polițiștii rutieri spun ca un sofer baut a acrosat un biciclist, dupa care masina a ricosat in alt autoturism, care circula din sens opus. ”Din primele verificari…

- O adolescenta din Alba Iulia a decedat la sala de forța in timp ce facea exerciții. Fata, in varsta de 17 ani, s-a simtit rau in timp ce efectua un exercitiu, intrand in stop cardiorespirator. O adolescenta din Alba Iulia a murit, sambata, dupa ce i s-a facut rau in timp ce se afla la o sala de fitness…

- Este zi de doliu in lumea muzicii internaționale! S-a stins din viața un cantareț, la varsta de 28 de ani. Era cunoscut atat in strainatate, cat și in Romania, iar vestea trista despre moartea lui a fost data pe rețelele de socializare chiar de fratele sau. Artistul a decedat, dupa o lunga lupta cu…