- Iata ca noul numar al revistei Sportul Bacauan (Nr. 120, iulie 2021) se deschide cu un editorial in premiera, care il are ca semnatar pe tanarul scriitor și om politic, Paul-Claudiu Cotirleț, doctorand la Universitatea din București, lector al Colegiului Național de Aparare din București și membru al…

- Ca tot a fost examenul de Evaluare Naționala. Și ca tot ne place sa cautam și sa gasim vinovați- mereu alții!- pentru orice nu ne convine. Așadar, discuție intre doua absolvente de clasa a opta care tocmai au dat Evaluarea. Cele doua au fost colege de clasa in școala primara. Una dintre ele și-a continuat…

- Sub deviza „Impreuna ajungem mai departe”, cercul de informatica „Programare cu rabdare” a reușit și anul acesta sa premieze cațiva elevi merituoși. Astfel, elevele Laura Diana Butacu și Maria Chifu, absolvente ale Colegiului Național „Gheorghe Vranceanu” din Bacau, au primit din partea grupulu de informaticieni…

- Prin programele culturale implementate de-a lungul celor treizeci de ani de existența, Centrul de Cultura „George Apostu” din Bacau dovedește o preocupare artistica pluridisciplinara care imbina artele spectacolului, artele vizuale, biblioteconomie, o bogata activitate editoriala, dar și o intensa promovare…

- Ne-am invațat in ultimii ani, ca in aceasta perioada, atunci cand elevii din clasele terminale trag linie și numara sutimile la media finala, sa ne bucuram de faptul ca avem tineri excepționali. Astazi va propun sa o cunoaștem impreuna pe Maria Iuliana Tanțoș, șefa de promoție a Colegiului Național…

- Sub egida programului „Provocari colocviale”, Centrul de Cultura „George Apostu” va organiza in data de 10 iunie 2021 un eveniment cultural cu un nelimitat potențial de seducție, in deplin acord cu tematica propusa – „Despre iubire și alte nimicuri”. Personalitatea care și-a asumat dificila misiune…

- Ne-a fascinat cu aparițiile sale scenice, urmate de numeroase premii naționale și internaționale, inca din perioada in care era eleva a Colegiului Național de Arta ”George Apostu” din Bacau, la Secția Coregrafie. Acum, Andra Romascanu ne invita, miercuri, 9 iunie, in calitate de regizor, coregraf și…

- Baloane, vuvuzele, și toate culorile curcubeului asortate in ținutele impecabile s-au regasit purtate de elevii celor 8 clase care se pregatesc de examenul maturitații, absolvenți ai Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Bacau. Cursul festiv a fost organizat vineri, incepand cu ora 12.00, in spațiul…