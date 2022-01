Stiri pe aceeasi tema

- Rooney Mara, cunoscuta pentru rolurile din „Her”, „Mary Magdalene” si „Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot”, va fi Audrey Hepburn intr-un film biografic pregatit de cineastul italian Luca Guadagnino pentru Apple, conform news.ro. Guadagnino, nominalizat la Oscar pentru „Call Me by Your Name”,…

- Spider-Man: No Way Home, cea mai recenta pelicula din seria de aventuri ale omului-paianjen, s-a mentinut în fruntea box-office-ului nord-american, cu încasari de 52,7 milioane de dolari în weekend, relateaza Forbes și Agerpres.Filmul Spider-Man: No Way Home, primul din era…

- Actorul Phil Dunster a declarat pentru Variety ca filmarile pentru al treilea sezon al serialului „Ted Lasso” vor incepe pe 31 ianuarie, conform news.ro Serialul „Ted Lasso”, lansat de Apple TV+ in 2020, are in centru un antrenor de fotbal american - interpretat de Jason Sudeikis - ce ajunge…

- Noul single al cantaretei Adele, „Easy On Me”, a devenit cel mai difuzat din istoria radioului american in cursul saptamanii de dupa lansare. Adele a stabilit un nou record cu single-ul „Easy On Me”, lansat vinerea trecuta, devenind titlul cel mai difuzat la radio in cursul saptamanii de dupa lansarea…