Stiri pe aceeasi tema

- Ceea ce parea un mit se dovedește a fi real. Așa-numita „Fantoma Kievului” strabate cerurile pentru a-i dobori pe invadatori. Fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko confirma existența pilotului erou care a doborat șase avioane inamice aparținand rușilor.

- Un pilot ucrainean, supranumit "fantoma din Kiev" este prezentat ca fiind o persoana eroica, asta dupa ce a luptat pe viața și pe moarte impotriva trupelor rusești și a reușit sa doboare toate avioanele de lupta.

- Tancurile rusești au intrat in orașul Harikov. De dimineața, orașul a fost supus unui atac aerian cu rachete.Oamenii spun ca stau in case, și-au pregatit documentele și așteapta cand vor intra forțele ruse in oraș.

- Armata ucraineana a afirmat joi ca a doborat in estul tarii cinci avioane si un elicopter ale armatei ruse care a lansat in cursul diminetii o operatiune militara impotriva Ucrainei, potrivit agerpres.ro.

- In regiunea Luhansk, dupa atacul asupra Ucrainei, au fost doborite cinci avioane rusești. In plus, au fost distruse doua tancuri. Despre acest lucru a anunțat RBK-Ucraina, cu referire la Serviciul de presa al Forțelor Armate din Ucraina. Conform datelor operaționale preliminare, in regiunea Luhansk…

- Armata ucraineana anunța ca a doborat un elicopter și cinci avioane rusești in regiunea Luhansk Armata ucraineana anunța ca a doborat un elicopter și cinci avioane rusești in regiunea Luhansk Armata ucraineana anunța, joi dimineața, ca a doborat cinci avioane rusești și un elicopter in regiunea Luhansk,…

- Doua avioane de razboi franceze si o aeronava de aprovizionare au fost urmarite joi de doua avioane de lupta rusesti in spatiul aerian international de deasupra Marii Negre, a doua astfel de interactiune survenita saptamana aceasta, a indicat joi armata franceza citata de Reuters.

- A mai venit un guvern. Iar e plin de educați in aparare și securitate naționala prin structurile de varf ale statului. Nu e paranoia. E in CV-urile lor. Ultimul caz, Florin Roman de la Digitalizare. Nu se gasește cartea de „Sisteme informaționale”, dar se gasesc studiile de „Aparare si securitate nationala”.…