- Meteorologii au emis, joi, noi avertizari nowcasting Cod galben de ceata si intensificari ale vantului, valabile in orele urmatoare, in localitati din Muntenia si Banat, potrivit Agerpres. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 18:00, in judetul Arges (localitatile:…

- Moș Nicolae este așteptat sa vina cu daruri peste cateva ore, in noaptea de duminica spre luni, 6 decembrie. Copiii din toata țara iși lustruiesc in aceasta seara ghetuțele pe care le vor pune fie la ușa, fie la fereastra, in speranța ca Sfantul va fi mulțumit de cat de cuminți au fost și le va pune…

- Un grav accident rutier, in care au fost implicate doua autotrenuri și un autoturism, s-a petrecut in aceasta seara pe DN 6, in zona localitații carașene Cornea. ISU Caraș-Severin a transmis ca echipele de intervenție deplasate la fața locului au gasit trei persoane decedate, incarcerate in autoturism.…

- Williams a fost numit Comandant al Ordinului Imperiului Britanic de catre regina Elisabeta a II a in 1986 si a primit titlul de cavaler in 1999.Britanicul Frank Williams, fondatorul celebrei echipe de Formula 1 care i poarta numele, a decedat la varsta de 79 de ani.Frank Williams s a nascut in South…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caraș-Severin, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraș-Severin, au efectuat 7 percheziții domiciliare, in județele Caraș-Severin și Timiș, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat in savarșirea…

- Asociația „Acasa in Banat” a inceput de cateva saptamani un nou proiect extrem de ambițios, și anume inventarierea tuturor morilor din județul Timiș. Demersul asociației consta in identificarea locurilor in care se mai pastreaza mori de cereale istorice, evaluarea starii lor de conservare și intocmirea…

- Acordurile-cadru semnate intre Posta Romana si E-Distributie Muntenia prevad asigurarea serviciului de citire pentru contoarele consumatorilor casnici si micilor consumatori din regiunile: Muntenia - pentru Bucuresti si judetele Ilfov si Giurgiu, Banat - pentru judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara…

- Seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, Lucian Mihoc, a fost internat la Spitalul „Victor Babes", dupa ce s-a infectat cu coronavirus. Desi se afla in prima linie a luptei cu pandemia, Mihoc nu era vaccinat impotriva Covid-19. El are o activitate pulmonara afectata in proportie…