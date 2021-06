Stiri pe aceeasi tema

- Gordon Strachan, fost selectioner al Scotiei, a declarat ca Ianis Hagi este talentat, dar trebuie sa domine meciuri in fiecare saptamana daca vrea sa fie jucator de top, potrivit news.ro. “La 22 de ani, Ianis nu mai e un jucator tanar. Daca ne uitam la echipe din Olanda, vedem ca acolo rezervele…

- A fost selecționer al Scoției vreme de patru ani, iar de-a lungul carierei a mai pregatit formații precum Southampton, Celtic sau Middlesbrough. Gordon Strachan este un nume respectat în fotbalul scoțian, iar fostul internațional a vorbit despre Ianis Hagi: ce îi lipsește pentru a deveni…

- Rangers o infrunta pe Aberdeen, in ultimul meci al sezonului. Ianis Hagi (22 de ani) este titular la campioana Scoției, in meciul inceput la ora 14:30, transmis pe Look Sport +. Cu o victorie astazi, Rangers va incheia campionatul cu 102 puncte! Echipa lui Ianis Hagi este deja campioana, avand un avans…

- Ianis Hagi a marcat un gol pentru Glasgow Rangers si a obtinut un penalty în meciul pe care campioana Scotiei l-a câstigat cu scorul de 3-0 în deplasare, miercuri seara, cu Livingston FC, în etapa a patra din play-off-ul Premiership.Oaspetii au deschis scorul prin capitanul…

- Directorul sportiv al Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, a vorbit la o emisiune sportiva despre viitorul atacantului Erling Haaland. Deși are contract cu clubul german pâna în 2024, numele acestuia a fost vehiculat pe lista de transfer a unor cluburi precum Barcelona sau Real Madrid.Pozitia…

- Dupa assist-ul din Rangers - Celtic 4-1, Ianis Hagi (22 de ani, mijlocaș ofensiv) a devenit cel mai bun pasator decisiv din campionatul Scoției! Hagi a intrat pe teren in minutul 84. Pana la final, a izbutit sa epateze. I-a pasat din prima lui Defoe, care a introdus mingea in poarta dupa o cascada de…

- Dupa ce proiectul Super Ligii Europei s-a destramat, o alta Super Liga ar putea sa apara. In Marea Britanie se pune la cale reforma Premier League, iar Rangers și Celtic, cele mai importante echipe ale Scoției, s-ar putea duela cu granzii din Anglia. Cluburile engleze din „Big 6” - Arsenal, Chelsea,…