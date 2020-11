Legenda boxului, Mike Tyson, a câștigat meciul cu Roy Jones Jr. Legenda boxului, Mike Tyson a caștigat neoficial meciul disputat duminica dimineața cu multiplul campion mondial, Roy Jones Jr. Cei patru arbitri, printre care s-a numarat și rapperul Snoop Dog, au evitat sa pronunțe o decizie clara la final, dat fiind ca a fost un meci demonstrativ, in scop caritabil. Meciul de 8 runde a cate 2 minute a fost inceput extrem de tare de Mike Tyson, care s-a dovedit a fi intr-o forma foarte buna pentru varsta sa. Tyson a reușit sa mențina ritmul pe toata durata, dand impresia ca ar fi putut disputa fara probleme mai mult de 8 runde. In varsta de 54 de ani, Mike Tyson… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

