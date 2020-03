Cerintele impuse de Budapesta universitatilor straine sunt discriminatorii, incalca regulile europene si trebuie sa fie condamnate, a afirmat joi avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), transmite AFP. Universitatea Central-Europeana (CEU), fondata de miliardarul american de origine ungara George Soros, si-a mutat in noiembrie 2019 majoritatea activitatilor de la Budapesta la Viena din cauza unei noi legislatii care obliga universitatile straine prezente in Ungaria sa dispuna de un campus si de program academic in tarile de origine. Legea cere, printre altele, incheierea…