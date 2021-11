Senatorii PNL-PSD-UDMR au votat, miercuri, in plenul Senatului, proiectul de lege prin care statul roman cedeaza gratuit 46 de hectare de teren de la Romexpo catre Camera de Comert si Industrie (CCIR). USR acuza un tun imobiliar de 500.000.000 de euro, si afirma ca ca terenul de la ROMEXPO, aflat in una din cele mai bune zone ale Bucurestiului, este oferit gratuit catre o entitate privata, pentru dezvoltarea unui complex imobiliar. Proiectul de lege prin care statul roman cedeza Camerei de Comert, gratuit, terenul de la Romexpo, a fost depus la Parlament in luna martie 2020, avand 18 initiatori,…