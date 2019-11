Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de marti, un proiect de lege. Acesta prevede reglementarea folosirii canabisului si derivatelor acestuia in scopuri medicale. Termenul de dezbatere si vot in prima Camera sesizata s-a implinit pe 30 octombrie. A fost citita, in plen, de presedintele…

- Nota de adoptare tacita pentru acest act normativ, pentru care termenul de dezbatere si vot in prima camera sesizata s-a implinit pe 29 septembrie, a fost citita, miercuri, in plen, de presedintele Senatului, Teodor Melescanu. In actul normativ se prevede ca in unitatile administrativ-teritoriale…

- Propunere legislativa aprobata cu 68 de voturi ‘pentru’ si 13 abtineri. Senatul a adoptat, miercuri, o propunere legislativa pentru modificarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006 prin care ursul a fost inclus, pentru o perioada de 5 ani, pe lista animalelor salbatice pentru…

- Documente atasate: Expunerea de motive Modificare la Legea nr. 263/2010 Senatorii dezbat o inițiativa legislativa importanta, de modificare la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice care prevede acordarea dreptului de pensionare la cerere, fara penalitați, unei anumite categorii…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, modificarea Codului fiscal in sensul scutirii de la plata unor impozite locale a persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, scutirea ramanand valabila si in…

- S-au inregistrat 64 de voturi ''pentru'', 27 ''impotriva'' si 7 senatori nu au votat, numar insuficient de voturi favorabile pentru adoptarea unui act normativ cu caracter organic (69). Initiativa a fost votata si respinsa in 7 mai, dar grupul PSD a solicitat reluarea votului pentru ca plenul…