Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) pentru instituirea Parchetului European (EPPO). Legea privind stabilirea unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere in aplicare a unei forme de cooperare consolidata in ceea ce priveste instituirea Parchetului European (EPPO) are ca obiect reglementarea unor masuri legislative, care, alaturi de cele instituite deja prin Ordonanta de urgenta Guvernului nr. 8/2019, sunt destinate sa asigure punerea completa in aplicare a…