Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat in unanimitate, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de Camera decizionala, o propunere legislativa prin care studentii, indiferent de varsta, vor beneficia de gratuitate pe transportul feroviar intern. Pana in prezent, studentii pana la 26 de ani beneficiau de aceasta gratuitate.…

