- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege care prevede ca titlurile de calatorie eliberate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei cetatenilor romani aflati in strainatate pentru a se intoarce in tara sa poata fi si in format electronic, cu semnatura electronica…

- Romanii vor putea sa vanda porci in perioada Craciunului, pentru ca Ordinul ANSVSA privind normele de aplicare a legii va fi modificat, a anuntat, luni, ministrul Agriculturii.„In aceasta dimineața am convocat conducerea ANSVSA, pe domnul președinte, structura din cadrul Ministerului Agriculturii și…

- Romanii vor putea sa vanda porci in perioada Craciunului, pentru ca Ordinul ANSVSA privind normele de aplicare a legii va fi modificat, a anuntat, luni, ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

- Legea porcului a fost introdusa cu intenția de a reglementa și a imbunatați condițiile de creștere și sacrificare a porcilor in Romania, asigurand astfel siguranța alimentara. Cu toate acestea, unele dintre prevederile legii au avut un impact negativ asupra producatorilor locali și a consumatorilor…

- Reguli tot mai stricte pentru romanii care au porci in ograda, in timp ce procentul importului de carne creste cu fiecare luna. Creșterea porcilor in gospodariile particulare se face dupa anumite reguli stabilite prin lege. Masura are drept scop evitarea imbolnavirii animalelor și, mai ales, menținerea…

- Legea prin care unii romani pot primi bani de la stat, ca sa-si deconteze anumite facturi, urmeaza sa intre la dezbatere și in Camera Deputaților, care este for decizional in acest caz. Prosumatorii care livreaza energie electrica in rețea pot obține compensații financiare. Compensatia financiara va…

- Crotaliile mai vechi de sapte ani vor trece intr-o baza inactiva astfel ca fermierii nu vor mai primi subventii pentru acele animale, a declarat Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, prezent sambata la Slatina, la Ziua Recoltei.

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a spus la Interviurile Digi24.ro ca dorește prelungirea masurii de plafonare a prețului alimentelor de baza și extinderea listei produselor incluse, astfel incat romanii sa-și poata cumpara mancare la prețuri decente pentru sarbatorile de iarna.