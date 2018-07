Legea off-shore nu-i permite Romaniei sa valorifice eficient gazele din Marea Neagra. Ce ar trebui sa facem

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Industrii, Comisia de Buget-Finanțe și cea de Administrație Publica din Camera Deputaților s-au intrunit ieri in ședința comuna pentru a discuta de urgența proiectul privind legea offshore. Giganți mondiali in domeniu așteapta legea ca painea calda, pentru a scoate rezervele de gaze din Marea…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca deputatii din Comisia de Buget Finante si cei din Comisia de Industrii si Servicii lucreaza inca la legea off-shore, care va stabili in ce conditii vor fi exploatate gazele din Marea Neagra. De fapt, potrivit lui Dragnea, alesii ar cauta inca solutii…

- Dragnea a spus, in legatura cu proiectul de lege privind perimetrele petroliere offshore, ca primele concluzii vor fi trase de Comisia de industrii, precum si de Comisia de buget-finante si cea de administratie."Aici sunt doua obiective care trebuie avute in vedere si nu este o situatie…

- ‘Am vrut sa avem aceasta conferinta de presa la Bucuresti pentru ca am citit foarte multe articole care aveau informatii eronate legate de noi si de gazele din Marea Neagra si foarte multi politicieni au vorbit despre lucruri care nu sunt 100% corecte. Vrem sa intelegeti ca Romania se afla pe punctul…

- Unul dintre cei doi mari investitori interesati sa extraga sutele de miliarde de metri cubi de gaze din subsolul Marii Negre, este vorba despre Black Sea Oil amp; Gas, a gasit un prim cumparator pentru viitoarea sa marfa, o companie din Romania care este dispusa sa preia un miliard de metri cubi de…

- Investitiile in sectorul hidrocarburilor din Marea Neagra vor genera venituri la bugetul de stat in valoare de 26 de miliarde de dolari si un plus de 40 de miliarde de dolari la PIB-ul Romaniei, pana in anul 2040, se arata intr-un studiu realizat de Deloitte. Cea mai mare sumă, respectiv 9,5 miliarde…

- Romania trebuie sa decida de urgenta daca doreste sa utilizeze gazele din Marea Neagra in industria autohtona sau doar vrea sa obtina venituri din tranzitul acestor gaze pe teritoriul tarii noastre, a declarat, miercuri, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie…