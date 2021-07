Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede ca valoarea indicatorului social de referinta sa se actualizeze, din oficiu, in fiecare an, la data de 1 martie, cu rata medie anuala a inflatiei din anul precedent.

- Legea privind cumpararea vechimii in munca, promulgata de Klaus Iohannis: Ce prevede aceasta Legea privind cumpararea vechimii in munca, promulgata de Klaus Iohannis: Ce prevede aceasta Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr.…

- OUG 163/2020 stabileste cadrul legal pentru completarea, de catre persoanele care nu au calitatea de pensionar, a stagiului de cotizare in sistemul public de pensii necesar pentru acordarea unei pensii pentru limita de varsta, a unei pensii anticipate ori a unei pensii anticipate partial, prin incheierea…

- Legea privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare si executional penale a fost promulgata, luni, de președintele Klaus Iohannis, informeaza Mediafax. Legea a fost adoptata in Parlament in urma cu o luna, iar aceasta se va aplica in cazul celor arestati la domiciliu si a celor…

- Legea care modifica Codul de procedura penala a fost promulgata, miercuri, de catre președintele Klaus Iohannis. Legea prevede ca termenul maxim in care instanțele sunt obligate sa pronunțe deciziile in procesele penale este de maximum 120 de zile de la finalizarea dezbaterilor. Propunerea a fost adoptata,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 12 mai 2021, urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala (PL-x 185/05.05.2021);Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței…

- Legea care face dreptate pensionarilor a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis, a anuntat joi ministrul Muncii, Raluca Turcan, precizand ca, in cazul recalcularilor greselile apar tocmai pentru ca s-au facut „cu pixul pe hartie”.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea de aprobare a Ordonantei de urgenta 115/2020, care prevede acordarea de tichete sociale pe suport electronic in valoare de 180 lei pe luna, pentru mese calde, persoanelor in varsta de peste 75 de ani care au venituri la nivelul indemnizatiei sociale…