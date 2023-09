Senatorii s-au chinuit sa adopte legea impotriva instigarii la ura, insa votul nu a mers. Nu s-au intrunit 69 de voturi, numar minim necesar pentru adoptarea legilor cu caracter organic. Senatul a respins, marti, in plen, in calitate de prima camera sesizata, un proiect de lege al Guvernului, pentru completarea articolului 369, ce vizeaza incriminarea discursului de incitare la ura din Codul penal, pentru punerea in acord cu prevederile Deciziei-cadru 2008/913/JAI.Desi majoritatea senatorilor prezenti au votat „pentru”, nu s-au intrunit 69 de voturi, numar minim necesar pentru adoptarea legilor…