Intr-o postare pe pegina personala de facebook, Traian Basescu susține ca Guvernul trebuie sa puna in aplicare Regulamentul Sanitar al Organizației Mondiale a Sanatații. ”Orban, fugi la palatul Victoria ca ai lege sa lupti cu COVID-19! Ieri seara, am avut o intervenție la Romania Tv, in jurul orei 21:15 in care printre altele, am susținut ca Romania are legislația necesara pentru a face fața epidemiei/pandemiei de COVID-19. Am incercat, sa explic, ca Guvernul ar trebui sa aplice HG 758 din 24 iunie 2009, pentru punerea in aplicare a Regulamentului Internațional Sanitar 2005 al Organizatiei Mondiale…