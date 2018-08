Legea germană va permite, de la sfrșitul acestui an, nregistrarea n registrele de naștere ca bărbat, femeie și divers In mintea majoritații oamenilor domina inca o ordine clara in ce privește genul și orientarea sexuala: barbați, femei, heterosexuali. Oricine sau orice se abate de la acest clișeu mental nu este normal pentru unii și, prin urmare, nu poate, sau poate fi cu greu tolerat. De aceea, faptul ca in registrul de naștere va exista a treia opțiune de gen poate provoca un cutremur mental. Cabinetul federal a adoptat la inceputul saptamanii un proiect de lege care prevede opțiunea „divers”, in plus fața de cele existente pana acum, și anume „barbat” sau „femeie”. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

