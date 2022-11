Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de lege prin care salile de jocuri de noroc vor ține evidența, electronic, a celor care intra in aceste locații a fost adoptat luni de Camera Deputaților. Actul normativ a fost inițiat de deputatul PNL de Alba, Florin Roman. De asemenea, se vor intocmi baze de date cu persoanele autoexcluse…

- Baza de date cu persoanele care intra la jocuri de noroc. Lege inițiata de Florin Roman, adoptata de Parlament Un proiect de lege prin care salile de jocuri de noroc vor ține evidența, electronic, a celor care intra in aceste locații a fost adoptat luni de Camera Deputaților. Actul normativ a fost inițiat…

- Persoanele condamnate definitiv nu vor mai putea candida și nu vor mai putea fi alese in administrația locala ( primari, consilieri locali, consilieri județeni), prin proiectul USR adoptat marți de Camera Deputaților, for decizional in acest caz. "Este oficial: penalii nu vor mai avea ce sa caute in…

- Trei persoane au ajuns la UPU SMURD Targu Mures, sambata seara, in urma folosirii unei substante lacrimogene intr-o sala de jocuri de noroc din Targu Mures, unii martori sustinand ca este vorba despre un spray de ursi care contine o substanta lacrimogena mult mai concentrata decat cea a unui spray cu…

- Loteria italiana „Win For Life” este jocul loto care ofera cea mai mare probabilitate de caștig, fiind extrase 10 numere dintr-un total de 20. Extragerile au loc din ora in ora, in fiecare zi, in intervalul 08:00 – 23:00. Multe dintre agențiile de pariuri online licențiate de Oficiul Național pentru…

- Statul injecteaza 3 miliarde lei in consum prin voucherele pentru alimente, dar proiectul ajunge sa rotunjeasca tot veniturile marilor retele si lanturi de restaurante. In Romania, 7 din 10 lei cheltuiti in magazine alimentare merg spre comertul modern, arata o analiza zf.ro. Proiectul voucherelor sociale…

- Toate trecerile de pietoni vor fi iluminate și semnalizate! Este o lege adoptata de Parlament. Prin aceasta masura, autoritatile spera sa reduca numarul accidentelor din țara. In prezent, Romania este pe primul loc in topul accidentelor rutiere grave din Uniunea Europeana, cu aproape 1.500 de victime…

- Doi foști jucatori profesioniști sunt judecați in Singapore. Jucatorii, in varsta de 20 și 24 de ani, sunt acuzați de aranjare de meciuri și de jocuri de noroc ilegale. Potrivit rechizitoriului, au pariat impotriva echipei lor, inainte de un turneu, și au influențat jocul. Ambii fusesera deja suspendați…